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Росіяни обстріляли Бериславський район: двоє людей отримали поранення

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли село Одрадокам'янка (Херсонська область). Внаслідок цього дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"Росіяни в черговий раз обстріляли Бериславський район", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ударом ворога опинилося село Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади.

"Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримали поранення та були доправлені до лікарні", - додав Літвінов.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька (Донецька область) російськими окупантами поранення отримали дев'ять людей.

Сьогодні, 11 травня росіяни вчергове завдавали удару по Херсону. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено комунальне підприємство.

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