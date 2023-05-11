Росіяни обстріляли Бериславський район: двоє людей отримали поранення

У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли село Одрадокам'янка (Херсонська область). Внаслідок цього дві людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Бериславської РДА Володимира Літвінова.
"Росіяни в черговий раз обстріляли Бериславський район", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під ударом ворога опинилося село Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади.
"Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримали поранення та були доправлені до лікарні", - додав Літвінов.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька (Донецька область) російськими окупантами поранення отримали дев'ять людей.
Сьогодні, 11 травня росіяни вчергове завдавали удару по Херсону. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено комунальне підприємство.
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