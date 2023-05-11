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Обстріл Торецька: кількість постраждалих збільшилась

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Торецьк, Четвер 11 травня 2023 18:17
Обстріл Торецька: кількість постраждалих збільшилась Фото: росіяни обстріляли Торецьк, є постраждалі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька (Донецька область) російськими окупантами поранення отримали дев'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

"В результаті обстрілу Торецька армією РФ отримали поранення 9 громадян - розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: наслідки обстрілу Торецька (t.me/pgo_gov_ua)

В Офісі генпрокурора уточнюють, що окупанти атакували місто артилерією приблизно о 13:00. 65-річний мешканець отримав осколкове поранення.

При цьому вже за дві години РФ знову вдарила по Торецьку за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч".

"Снаряди окупантів влучили по житловому кварталу. Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро чоловіків і троє жінок. Серед постраждалих є ціла сім'я - батьки та їхній син", - додали в ОГП.

Також пошкоджено будинки, господарські будівлі, гаражі та автомобіль.

Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявляв про шість поранених внаслідок російського удару по Торецьку.

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