Россияне обстреляли Бериславский район: два человека получили ранения

В четверг, 11 мая, российские войска обстреляли село Одрадокаменка (Херсонская область). В результате два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.
"Россияне в очередной раз обстреляли Бериславский район", - говорится в сообщении.
Под ударом врага оказалось село Отрадокаменка Тягинской территориальной громады.
"В результате обстрела супруги пенсионеров получили ранения и были доставлены в больницу", - добавил Литвинов.
Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела Торецка (Донецкая область) российскими оккупантами ранения получили девять человек.
Сегодня, 11 мая россияне в очередной раз наносили удар по Херсону. В результате вражеской атаки в городе повреждено коммунальное предприятие.
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