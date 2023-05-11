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Россияне обстреляли Бериславский район: два человека получили ранения

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 11 мая, российские войска обстреляли село Одрадокаменка (Херсонская область). В результате два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

"Россияне в очередной раз обстреляли Бериславский район", - говорится в сообщении.

Под ударом врага оказалось село Отрадокаменка Тягинской территориальной громады.

"В результате обстрела супруги пенсионеров получили ранения и были доставлены в больницу", - добавил Литвинов.

Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела Торецка (Донецкая область) российскими оккупантами ранения получили девять человек.

Сегодня, 11 мая россияне в очередной раз наносили удар по Херсону. В результате вражеской атаки в городе повреждено коммунальное предприятие.

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