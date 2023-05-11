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Росіяни знову атакували Херсон: названо наслідки

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Херсон, Четвер 11 травня 2023 19:52
Росіяни знову атакували Херсон: названо наслідки Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 травня росіяни вчергове завдавали удару по Херсону. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено комунальне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Окупанти знову вдарили по Херсону, - поцілили в територію комунального транспортного підприємства", - повідомили в адміністрації.

За їх даними в результаті ворожої атаки було пошкоджено дах будівлі та тролейбус.

"За попередньою інформацією, мирні люди не постраждали", - додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Також раніше ми писали, що через вчорашній обстріл Херсона в центрі міста пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням.

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Херсон окупанти Війна Росії проти України
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