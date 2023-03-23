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Росіяни обстріляли Берислав: поцілили у житловий будинок та територію церкви

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Берислав (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Берислав у четвер, 23 березня. Вони поцілили у житловий будинок, снаряди також впали на територію церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки частково зруйновано адміністративну будівлю.

Окупанти також поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. До того ж, снаряди падали на територію парку та церкви.

"Людей російські боєприпаси не зачепили. Але центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край", - додають в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли центр Херсона та поцілили по одній з лікарень міста.

До того ж, минулу добу окупанти випустили 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонської області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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