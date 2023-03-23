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Россияне обстреляли Берислав: попали в жилой дом и территорию церкви

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Берислав (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Берислава в четверг, 23 марта. Они попали в жилой дом, снаряды также упали на территорию церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате атаки частично разрушено административное здание.

Оккупанты также попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты. К тому же снаряды падали на территорию парка и церкви.

"Людей российские боеприпасы не затронули. Но центр города в Херсонской области, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", - добавляют в ОВА.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли центр Херсона и попали по одной из больниц города.

К тому же, за прошедшие сутки оккупанты выпустили 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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