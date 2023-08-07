Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Покровську Донецької області: є жертви

Російські військові сьогодні, 7 серпня, обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського .

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, окупанти завдали два ракетних удари по місту.

"Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці - рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - додав Зеленський.

Обстріли Покровська

Російські війська не вперше обстрілюють місто Покровськ. Окупанти атакують його з РСЗВ або ЗРК С-300.

Наприклад, російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області увечері, 21 червня. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи.

Також російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати. Тоді загинуло три людини.