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Россияне обстреляли многоэтажку в Покровске Донецкой области: есть жертвы

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Покровск, Понедельник 07 августа 2023 20:35
Россияне обстреляли многоэтажку в Покровске Донецкой области: есть жертвы Фото: Последствия удара (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 7 августа, обстреляли многоэтажку в городе Покровск (Донецкая область). В результате вражеской атаки есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, оккупанты нанесли два ракетных удара по городу.

"Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте - спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей", - добавил Зеленский.

Обстрелы Покровска

Российские войска не впервые обстреливают город Покровск. Оккупанты атакуют его из РСЗО или ЗРК С-300.

Например, российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области вечером, 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Также российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двух жителей удалось спасти. Тогда погибли три человека.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Донецкая область Покровск Война в Украине
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