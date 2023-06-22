Окупанти обстріляли Покровськ Донецької області: серед поранених дитина

Російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області вчора увечері, 21 червня. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи.

Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитину 2011 року народження у неї поранено стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк", - заявив Добряк.

За його словами, війська РФ обстріляли приватний сектор міста о 21.20. Він також наголосив, що Покровськ, ймовірно, був обстріляний з використанням крилатої ракети.

Обстріли Покровська Донецької області

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Покровський район Донецької області. Так, у неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС, внаслідок чого Покровський район Донецької області залишився без електропостачання.

Також російські війська в ніч на 18 лютого завдали ракетного удару по Покровську. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та центральну площу міста.