Росіяни обстріляли автодорогу в Сумській області, є загиблі

Російські загарбники обстріляли одну з автомобільних доріг у Сумській області. В результаті події загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Обстріл стався 11 листопада близько 13:00. Росіяни атакували автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута - Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Ситуація у Сумській області

Російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Так, 26 жовтня через російський обстріл загинув 16-річний хлопець. Пізніше окупанти також атакували Сумську область дронами-камікадзе. Сили ППО збили два "Шахеди".

Крім того, у Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з Росією. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

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