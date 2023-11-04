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У Сумській області хочуть евакуювати дітей з 30-км зони від кордону

Суми, Субота 04 листопада 2023 11:34
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У Сумській області хочуть евакуювати дітей з 30-км зони від кордону Фото: у Сумській області хочуть евакуювати дітей з 30-км зони від кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з Росією. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відповідну заяву зробив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час зустрічі з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем.

"Я думаю, що максимально практично всіх дітей з 13-км зони ми маємо евакуювати у більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні", - сказав він.

За словами глави ОВА, з 5-км зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей. Тепер через збільшення обстрілів з боку окупантів зону евакуації хочуть розширити до 30 км.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумській області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Так, 26 жовтня через російський обстріл загинув 16-річний хлопець. Цієї ночі окупанти також атакували Сумську область дронами-камікадзею Сили ППО збили 2 "Шахеди".

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