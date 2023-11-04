Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю
Вночі, 4 листопада, російські терористи атакували Сумську область двома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони "приземлили" обидва безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.
"Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - пише пресслужба.
Фото: Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю (t.me/kpszsu/)
Обстріли ставатимуть масованішими
Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.
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