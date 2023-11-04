"Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - пише пресслужба.

Фото: Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю (t.me/kpszsu/)

Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.

"Попередні (атаки, - ред.) ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО", - пояснила Гуменюк.

Наприклад, в ніч на 3 листопада терористи випустили по Харкову по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Тоді ж було зафіксовано пошкодження приватних будинків, навчального закладу й авто. Зокрема від ударів постраждали й інші регіони.

Згідно з даними Повітряних сил, тієї ночі терористи застосували проти України 40 "Shahed-136/131" й ракету Х-59.