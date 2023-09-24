Росіяни обстріляли з авіації Херсонську область, є загибла

Російські терористи вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримав правоохоронець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Берислав
Як пише Прокудін, внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки. Особистість загиблої встановлюється.
"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка", - додав голова ОВА.
Усі постраждалі були госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.
Львове
Внаслідок авіаудару по селу Львове загинув 67 річний чоловік.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.
Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.
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