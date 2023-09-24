Россияне обстреляли из авиации Херсонскую область, есть погибшая

Берислав

Как пишет Прокудин, в результате обстрела были разрушены частные дома. Личность погибшей устанавливается.

"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", - добавил глава ОГА.

Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Львове

В результате авиаудара по селу Львов погиб 67 летний мужчина.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.