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Россияне обстреляли из авиации Херсонскую область, есть погибшая

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, ранения получил правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина.

Берислав

Как пишет Прокудин, в результате обстрела были разрушены частные дома. Личность погибшей устанавливается.  

"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", - добавил глава ОГА. 

Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. 

Львове 

В результате авиаудара по селу Львов погиб 67 летний мужчина.

Ситуация в Херсонской области 

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.

 

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Херсонская областьВойна в УкраинеБерислав