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Росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів": в ОВА показали наслідки

Фото: росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 25 січня, обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні вдень росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із Градів - місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент", - написав він.

За його словами, Авдіївка вже дев'ятий рік залишається українським форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабної агресії РФ перебуває під безупинним вогнем.

"Це - одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", - додав він.

Як повідомлялося раніше, сьогодні через масований обстріл росіян зірвалася евакуація родини з дітьми з Вугледара.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора окупанти обстріляли Костянтинівку, четверо людей отримали поранення.

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АвдіївкаДонецька область