Росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів": в ОВА показали наслідки

"Сьогодні вдень росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із Градів - місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент", - написав він.

За його словами, Авдіївка вже дев'ятий рік залишається українським форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабної агресії РФ перебуває під безупинним вогнем.

"Це - одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", - додав він.

Як повідомлялося раніше, сьогодні через масований обстріл росіян зірвалася евакуація родини з дітьми з Вугледара.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора окупанти обстріляли Костянтинівку, четверо людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.