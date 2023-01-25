Росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів": в ОВА показали наслідки

Російські окупанти сьогодні, 25 січня, обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Сьогодні вдень росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із Градів - місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент", - написав він.
За його словами, Авдіївка вже дев'ятий рік залишається українським форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабної агресії РФ перебуває під безупинним вогнем.
"Це - одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", - додав він.
Як повідомлялося раніше, сьогодні через масований обстріл росіян зірвалася евакуація родини з дітьми з Вугледара.
РБК-Україна також повідомляло, що вчора окупанти обстріляли Костянтинівку, четверо людей отримали поранення.
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