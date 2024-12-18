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Росіяни обстріляли з артилерії село у передмісті Харкова

Циркуни, Середа 18 грудня 2024 23:21
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Росіяни обстріляли з артилерії село у передмісті Харкова Фото: загарбники вдарили з артилерії по передмістю Харкова (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові обстріляли селище Циркуни поблизу Харкова. Атака, ймовірно, була здійснена з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що, за попередніми даними, агресор обстріляв населений пункт з артилерії.

"На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - додав Синєгубов.

Село Циркуни розташоване на північний схід від Харкова.

Повітряні атаки РФ

У середу, 18 грудня, росіяни вдарили ударним безпілотником по Салтівському району Харкова. Обстрілом було пошкоджено дах торговельно-розважального центру.

Минулої ночі терористи випустили по Україні понад 80 дронів. Сили ППО знищили 51 безпілотник.

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