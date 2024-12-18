Росіяни обстріляли з артилерії село у передмісті Харкова
Російські військові обстріляли селище Циркуни поблизу Харкова. Атака, ймовірно, була здійснена з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Він зазначив, що, за попередніми даними, агресор обстріляв населений пункт з артилерії.
"На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - додав Синєгубов.
Село Циркуни розташоване на північний схід від Харкова.
Повітряні атаки РФ
У середу, 18 грудня, росіяни вдарили ударним безпілотником по Салтівському району Харкова. Обстрілом було пошкоджено дах торговельно-розважального центру.
Минулої ночі терористи випустили по Україні понад 80 дронів. Сили ППО знищили 51 безпілотник.
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