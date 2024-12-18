Росіяни обстріляли з артилерії село у передмісті Харкова

Фото: загарбники вдарили з артилерії по передмістю Харкова (Getty Images)

Російські військові обстріляли селище Циркуни поблизу Харкова. Атака, ймовірно, була здійснена з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.