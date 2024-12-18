Россияне обстреляли из артиллерии село в пригороде Харькова

Фото: захватчики ударили из артиллерии по пригороду Харькова (Getty Images)

Российские военные обстреляли поселок Циркуны вблизи Харькова. Предположительно атака была осуществлена из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.