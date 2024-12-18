Россияне обстреляли из артиллерии село в пригороде Харькова
Российские военные обстреляли поселок Циркуны вблизи Харькова. Предположительно атака была осуществлена из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Он отметил, что, согласно предварительным данным, агрессор обстрелял населенный пункт из артиллерии.
"На эту минуту вызовов по пострадавшим не поступало", - добавил Синегубов.
Село Циркуны расположено к северо-востоку от Харькова.
Воздушные атаки РФ
В среду, 18 декабря, россияне ударили ударным беспилотником по Салтовскому району Харькова. Обстрелом была повреждена крыша торгово-развлекательного центра.
Минувшей ночью террористы выпустили по Украине более 80 дронов. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.