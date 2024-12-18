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Росіяни атакували дроном один із районів Харкова, є пошкодження ТРЦ

Середа 18 грудня 2024 13:56
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Росіяни атакували дроном один із районів Харкова, є пошкодження ТРЦ Ілюстративне фото: Росіяни атакували дроном один із районів Харкова, є пошкодження ТРЦ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) Салтівський район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю будівлі торгово-розважального центру (ТРЦ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Близько 12:00 надійшла інформація про ворожий удар у Салтівському районі міста Харків. За попередніми даними, - влучання БпЛА. Пошкоджено покрівлю будівлі ТРЦ", - заявив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

Обстріли України

Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних ударів по території України, що створює додаткову загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує дрони, ракети, артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБ).

У ніч на 18 грудня терористи застосували проти України 81 дрон типу Shahed й БпЛА інших типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 51 безпілотник. Ще 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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