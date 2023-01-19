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Росіяни обстріляли з артилерії село у Харківській області: в ОВА показали наслідки

Фото: росіяни обстріляли з артилерії село у Харківській області (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 19 січня, обстріляли з артилерії село Тимофіївка Богодухівського району у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів", - написав він.

За попередніми даними, постраждалих немає. При цьому пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківської області, є влучення в цивільну інфраструктуру.

Раніше правоохоронці знайшли міни та боєприпаси на деокупованій частині Харківській області.

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ХарківВійна Росії проти України