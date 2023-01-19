Россияне обстреляли из артиллерии село в Харьковской области: в ОВА показали последствия

"Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковской области. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. При этом повреждения получили четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Ранее правоохранители обнаружили мины и боеприпасы на деоккупированной части Харьковской области.

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