В Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси

Фото: на Харківщині поліцейські знайшли міни та боєприпаси (GettyImages)

Поліція виявила кілька десятків різних вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.

Так, в селі Кам'янка Ізюмського району правоохоронці знайшли 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм, 5 пострілів від гранатометів та 2 міни. А в селі Сулигівка поліцейські виявили 3 нерозірваних боєприпаси. В останньому населеному пункті правоохоронці також встановили місце поховання двох осіб, які загинули під час обстрілів. Їхні тіла були ексгумовані, а особи загиблих встановлені.