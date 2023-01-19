В Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси
Поліція виявила кілька десятків різних вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.
Так, в селі Кам'янка Ізюмського району правоохоронці знайшли 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм, 5 пострілів від гранатометів та 2 міни. А в селі Сулигівка поліцейські виявили 3 нерозірваних боєприпаси.
В останньому населеному пункті правоохоронці також встановили місце поховання двох осіб, які загинули під час обстрілів. Їхні тіла були ексгумовані, а особи загиблих встановлені.
Нагадаємо, правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.
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