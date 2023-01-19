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В Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси

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Харківська область, Четвер 19 січня 2023 01:13
В Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси Фото: на Харківщині поліцейські знайшли міни та боєприпаси (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Поліція виявила кілька десятків різних вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.

Так, в селі Кам'янка Ізюмського району правоохоронці знайшли 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм, 5 пострілів від гранатометів та 2 міни. А в селі Сулигівка поліцейські виявили 3 нерозірваних боєприпаси.

В останньому населеному пункті правоохоронці також встановили місце поховання двох осіб, які загинули під час обстрілів. Їхні тіла були ексгумовані, а особи загиблих встановлені.В Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпасиВ Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпасиВ Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси

Нагадаємо, правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.

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