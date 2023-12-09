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Росіяни обстріляли з артилерії Куп'янськ, є жертви

Субота 09 грудня 2023 17:59
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Росіяни обстріляли з артилерії Куп'янськ, є жертви Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна - отримала поранення.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення", - повідомив він.

За його словами, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

Ситуація під Куп'янськом

Куп'янськ та частину прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі загарбники не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

Як повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська.

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Війна Росії проти України Купянск Харків
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