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Окупанти шукають "слабину в обороні", щоб знову захопити Куп'янськ, - ЗСУ

Куп'яськ, Неділя 26 листопада 2023 12:11
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Окупанти шукають "слабину в обороні", щоб знову захопити Куп'янськ, - ЗСУ Фото: окупанти шукають "слабину в обороні" ЗСУ під Куп'янськом (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ", - сказав речник.

За його словами, росіяни активно застосовують авіацію та артилерію на Куп'янському напрямку, активізували використання дронів-камікадзе.

"Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні", - наголосив Фітьо.

Він додав, що окупанти знову ведуть так звані "м'ясні штурми" і використовують для цього штурмові загони, до складу яких входять ув'язнені або окупанти-штрафники.

Спроби росіян на сході

Нагадаємо, на початку жовтня окупанти посилили атаки у районі Авдіївки. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначають українські військові, окупанти намагаються оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила мінімум 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Також загарбники знову відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються вийти до річки Оскіл. На цій лінії тривають запеклі бої.

Більше про те, що відбувається на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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