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Россияне обстреляли из артиллерии Купянск, есть жертвы

Суббота 09 декабря 2023 17:59
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Россияне обстреляли из артиллерии Купянск, есть жертвы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали из артиллерии город Купянск Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения", - сообщил он.

По его словам, оккупанты ударили из артиллерии около 15:30.

В результате обстрела повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.

Ситуация под Купянском

Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области была захвачена россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

Сейчас захватчики не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, российские кафиры ищут "слабину в обороне" украинских войск вблизи Купянска.

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Война России против Украины Купянск Харьков
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