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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий й поранена

П'ятниця 24 листопада 2023 18:20
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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий й поранена Фото: росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий й поранена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли артилерією село Дніпровське Херсонської області. Внаслідок ударів загинув 50-річний місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Як пише Прокудін, ворог завдав удари близько о 16:00.

"Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний місцевий житель. В момент удару він знаходився на вулиці. До лікарні доставили жінку, 44 років", - пише Прокудін.

За словами голови ОВА, жінка отримала вибухову травму й уламкові поранення черева, а також руки. Їй надають медичну допомогу.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 23 листопада, як розповідав Прокудін, російські терористи здійснили 119 обстрілів по території Херсонської області. Загалом ворог випустив 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон випустив 91 снаряд.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення, з них - 2 дитини", - розповідав голова ОВА.

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Війна в Україні Херсонська область
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