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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и раненая

Пятница 24 ноября 2023 18:20
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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и раненая Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и раненая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли артиллерией село Днепровское Херсонской области. В результате ударов погиб 50-летний местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Как пишет Прокудин, враг нанес удары около 16:00.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний местный житель. В момент удара он находился на улице. В больницу доставили женщину, 44 лет", - пишет Прокудин.

По словам главы ОГА, женщина получила взрывную травму и осколочные ранения живота, а также руки. Ей оказывают медицинскую помощь.

"При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 23 ноября, как рассказывал Прокудин, российские террористы совершили 119 обстрелов по территории Херсонской области. В общей сложности враг выпустил 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. По городу Херсон выпустил 91 снаряда.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения, из них - 2 ребенка", - рассказывал председатель ОВА.

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