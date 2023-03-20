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Росіяни обстріляли Антонівку, пошкодили будинки та церкву

Фото: росіяни обстріляли Антонівку, пошкодили будинки та церкву (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Пошкодили будинки й церкву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Армія Росії обстріляла селище Антонівка. Ворожі снаряди понівечили церкву, двері будинків та мікроавтобус. Це сталося пообіді", - пише пресслужба.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Також один з цивільних в регіоні підірвався на ворожій вибухівці. Чоловік отримав важку травму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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