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Россияне обстреляли Антоновку, повредили дома и церковь

Фото: россияне обстреляли Антоновку, повредили дома и церковь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. Повредили дома и церковь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Армия России обстреляла поселок Антоновка. Вражеские снаряды повредили церковь, двери домов и микроавтобус. Это произошло после обеда", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Также один из гражданских в регионе подорвался на вражеской взрывчатке. Мужчина получил тяжелую травму.

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