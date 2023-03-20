У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні
Житель Херсонської області сьогодні, 20 березня, підірвався на ворожій вибухівці. Чоловік отримав важку травму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Інцидент стався вранці поблизу села Мала Олександрівка. Відомо, що 35-річний чоловік натрапив на російську міну у лісі.
Внаслідок детонації вибухівки чоловік втратив ліву гомілку. Наразі його госпіталізували, а лікарі борються за його життя.
Жителів Херсонської області закликають бути надзвичайно обережними, оскільки території, які не обстежити сапери, всіяні ворожими боєприпасами. Найбільше їх може бути у лісосмугах, полях, на узбережжях та узбіччях доріг.
Нагадаємо, 17 березня у Херсонській області 57-річний чоловік, збираючи дрова, підірвався на ворожій міні.
Також зазначимо, що сьогодні жителів Херсонської області попередили про ремонтні роботи на електромережах. Тому у декількох населених пунктах Білозерської громади не буде світла.
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