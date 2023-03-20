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У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні

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Херсонська область, Понеділок 20 березня 2023 11:46
У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні Фото: у Херсонській області чоловік втратив ногу через російську міну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Херсонської області сьогодні, 20 березня, підірвався на ворожій вибухівці. Чоловік отримав важку травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент стався вранці поблизу села Мала Олександрівка. Відомо, що 35-річний чоловік натрапив на російську міну у лісі.

Внаслідок детонації вибухівки чоловік втратив ліву гомілку. Наразі його госпіталізували, а лікарі борються за його життя.

Жителів Херсонської області закликають бути надзвичайно обережними, оскільки території, які не обстежити сапери, всіяні ворожими боєприпасами. Найбільше їх може бути у лісосмугах, полях, на узбережжях та узбіччях доріг.

Нагадаємо, 17 березня у Херсонській області 57-річний чоловік, збираючи дрова, підірвався на ворожій міні.

Також зазначимо, що сьогодні жителів Херсонської області попередили про ремонтні роботи на електромережах. Тому у декількох населених пунктах Білозерської громади не буде світла.

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