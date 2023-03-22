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Росіяни облаштували шпиталь на території дитсадка в Запорізькій області, - Генштаб

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Середа 22 березня 2023 19:06
Росіяни облаштували шпиталь на території дитсадка в Запорізькій області, - Генштаб Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти облаштували шпиталь на території дитячого садка в населеному пункті Веселе Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Веселе тимчасово зайнятої території Запорізької області, на території будівлі дитячого садочка російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат. Будують все більше шпиталів вздовж лінії зіткнення.

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