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Россияне обустроили госпиталь на территории детсада в Запорожской области, - Генштаб

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Среда 22 марта 2023 19:06
Россияне обустроили госпиталь на территории детсада в Запорожской области, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обустроили госпиталь на территории детского сада в населенном пункте Веселое Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области, на территории здания детского сада российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писалр о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери. Строят все больше госпиталей вдоль линии столкновения.

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