Россияне обустроили госпиталь на территории детсада в Запорожской области, - Генштаб
Российские оккупанты обустроили госпиталь на территории детского сада в населенном пункте Веселое Запорожской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области, на территории здания детского сада российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писалр о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери. Строят все больше госпиталей вдоль линии столкновения.
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