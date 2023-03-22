Россияне обустроили госпиталь на территории детсада в Запорожской области, - Генштаб

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писалр о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери. Строят все больше госпиталей вдоль линии столкновения.

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