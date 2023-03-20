Привозять поранених вантажівками. Через величезні втрати росіяни будують все більше шпиталів

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат. Будують все більше шпиталів вздовж лінії зіткнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Росії", - пише пресслужба Генштабу. Ще один шпиталь росіяни облаштували в будівлі місцевої школи в населеному пункті Високе Запорізької області. Туди ж ворог 19 березня завіз велику кількість поранених. Для цього він використав 4 медичні вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.