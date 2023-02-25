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Росіяни облаштували катівню у Василівці Запорізької області, - Генштаб

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують чинити тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях. Облаштували катівню у Василівці Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян", - пише Генеральний штаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Снігурівці Миколаївської області ЗСУ виявили катівню після звільнення від російських окупантів.

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