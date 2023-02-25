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Россияне обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области, - Генштаб

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на гражданских на временно оккупированных территориях. Обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраинско настроенных граждан", - пишет Генеральный штаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Снигиревке Николаевской области ВСУ обнаружили пыточную после освобождения от российских оккупантов.

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