Росіяни облаштували катівню для українських патріотів в Горностаївці, - Генштаб

В рамках контррозвідувальних заходів було виявлено чергову катівню росіян. Цього ж разу окупанти розташували її в Горностаївці Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Катівню для українських патріотів росіяни облаштували в будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС. Туди ж окупанти відправляють усіх кого підозрюють у співпраці з нашими воїнами.

"Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України", - пише Генштаб.