ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 26 января 2023 19:06
Россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке, - Генштаб Фото: россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках контрразведывательных мероприятий была обнаружена очередная пыточная россиян. На этот раз оккупанты расположили ее в Горностаевке Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Пыточную для украинских патриотов россияне обустроили в здании бывшего Горностаевского РО УМВД. Туда же оккупанты отправляют всех подозреваемых в сотрудничестве с нашими воинами.

"Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области, российские захватчики обустроили пыточную. К ней можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины", - пишет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Снигиревке российские оккупанты обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света