Россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке, - Генштаб

В рамках контрразведывательных мероприятий была обнаружена очередная пыточная россиян. На этот раз оккупанты расположили ее в Горностаевке Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Пыточную для украинских патриотов россияне обустроили в здании бывшего Горностаевского РО УМВД. Туда же оккупанты отправляют всех подозреваемых в сотрудничестве с нашими воинами.

"Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области, российские захватчики обустроили пыточную. К ней можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины", - пишет Генштаб.