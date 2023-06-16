Росіяни облаштували катівню в одній зі шкіл Херсонської області, - Генштаб

"На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання", - пише пресслужба.

Зазначається, що катівню в селищі Великі Копані росіяни облаштували в спортзалі. Там ворог проводить допити. Затриманих окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та інших областях.

Тим часом у Херсоні та області ввели низку обмежень. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів. Ворожі сили відмовляються евакуювати цивільне населення, а також ускладнюють порятунок людей обстрілами.

Станом на ранок 15 червня, середній рівень води через підтоплення Херсонської області, викликаного підривом Каховської ГЕС, складає 2,04 метри. Це на 9 см менше ніж 14 числа.