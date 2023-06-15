Вода продовжує відступати. Яка ситуація із затопленням Херсонської області на ранок

Станом на ранок четверга, 15 червня, середній рівень води через підтоплення Херсонської області, викликаного підривом Каховської ГЕС, складає 2,04 метри, що на 9 см менше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Зараз вода знаходиться на позначці 2 м 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти (27 - правобережжя, 17 - тимчасово окупований лівий берег)", - розповів він.

За словами Прокудіна, площа підтоплених сільськогосподарських угідь зменшилася на деокупованих територіях на 600 гектар. Крім того, станом на цей ранок під водою на правобережжі залишаються 1923 будинки.

"Це на 150 менше, ніж вчора ввечері. Щодо рятувальної операції. З правобережжя евакуювали 2782 людини, із них 309 дітей", - додав очільник регіону.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Затопленими виявилися близько 80 населених пунктів у Херсонській області. Україна вже 10-й день ліквідує наслідки екологічної катастрофи.

При цьому окупанти обстрілюють затоплений Херсон якраз у той час, як там евакуюють людей. Зокрема, в середу, 14 червня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу було поранено двох волонтерів, серед них іноземець.