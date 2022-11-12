Росіяни облаштовують оборону на лівому березі Дніпра: зведення Генштабу

Після втечі з Херсону, окупанти продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Тим часом на звільнених територіях регіону продовжуються стабілізаційні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника", - додає пресслужба.

Підтверджено інформацію про ураження зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Внаслідок удару загинули 27 окупантів, ще 18 отримали поранення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак небезпека ракетних та авіаційних ударів залишається.

"Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 80 210 військових.

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