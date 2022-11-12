Россияне обустраивают оборону на левом берегу Днепра: сводка Генштаба

После побега из Херсона оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра. Между тем, на освобожденных территориях региона продолжаются стабилизационные мероприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли:
В результате обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако опасность ракетных и авиационных ударов остается.
Подтверждена информация о поражении сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. В результате удара погибли 27 оккупантов, еще 18 получили ранения.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника", - добавляет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления россиян, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 810 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 80 210 военных.
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