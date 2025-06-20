Ворог незабаром може активізувати бойові дії на півдні України, - ЗСУ

За словами Волошина, протягом минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів, а також застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію.

Зокрема на Херсонському чи Придніпровському напрямку, як розповів речник Сил оборони Півдня, противник один раз безуспішно намагався штурмувати позиції українських воїнів. Також здійснював обстріли самого Херсона та прилеглих до правого берега територіальних громад.

"Ворог зараз проводить перегрупування та намагається проводити логістичне забезпечення. І постійно проводить розвідувальні заходи. Все говорить про те, що незабаром окупанти розпочнуть активізацію бойових дій", - додав він.