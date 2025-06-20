Враг вскоре может активизировать боевые действия на юге Украины, - ВСУ

По словам Волошина, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг нанес авиационные удары, а также применял управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.

В частности, на Херсонском или Приднепровском направлении, как рассказал спикер Сил обороны Юга, противник один раз безуспешно пытался штурмовать позиции украинских воинов. Также осуществлял обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин.

"Враг сейчас проводит перегруппировку и пытается проводить логистическое обеспечение. И постоянно проводит разведывательные мероприятия. Все говорит о том, что вскоре оккупанты начнут активизацию боевых действий", - добавил он.