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Враг вскоре может активизировать боевые действия на юге Украины, - ВСУ

Фото: россияне вскоре могут активизировать боевые действия на юге Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могут вскоре активизировать боевые действия на юге Украины. Враг проводит перегруппировку и логистическое обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По словам Волошина, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг нанес авиационные удары, а также применял управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.

В частности, на Херсонском или Приднепровском направлении, как рассказал спикер Сил обороны Юга, противник один раз безуспешно пытался штурмовать позиции украинских воинов. Также осуществлял обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин.

"Враг сейчас проводит перегруппировку и пытается проводить логистическое обеспечение. И постоянно проводит разведывательные мероприятия. Все говорит о том, что вскоре оккупанты начнут активизацию боевых действий", - добавил он.

 

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 19 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте произошло 176 боевых столкновений. Враг активно штурмовал на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,009 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1090 оккупантов. Также Силы обороны поразили:

  • три танка;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 46 артиллерийских систем.

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