Росіяни невдоволені, що Путін ігнорує удари по Криму: перехоплення ГУР

Росіянин поскаржився своїй матері на те, що українські військові тиснуть на їх позиції та знаходяться за 7 кілометрів від Херсону.

"Нам нічого не зараховується, ми же типу добровольці, а не контрактники", - з прикрістю заявив окупант.

Матір розповіла, що майже всіх їх знайомих вже забрали до армії через мобілізацію. Також жінка не розуміє, чого президент РФ Володимир Путін ігнорує удари по Криму та прикордонним областям Росії.

"Там Європа взагалі страждає. Хліб в 10-20 раз подорожчав, їм забороняють світло вмикати. У них нема чого їсти", - додала жінка.