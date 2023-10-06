Росіяни неподалік Феодосії завозять "зуби дракона" та риють окопи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "АТЕШ".

На опублікованих знімках видно, що росіяни почали зводити захисні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі. Там з одного боку дороги розмістили "зуби дракона", а з іншого оборона ділиться на дві лінії:

перша складається з одних окопів;

друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту.

Військовослужбовці РФ добре охороняють лінію оборони, там також є дві вишки з вартовими.

"Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс, всі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони настільки не впевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти", - пише "АТЕШ".

Фото: росіяни біля Феодосії завозять "зуби дракона" та риють окопи (atesh_ua)

Операція бійців ГУР у Криму 4 жовтня

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецназівці висадилися в окупованому Криму вночі 4 жовтня.

Так, спецназівці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувалися на території півострова і завдали вогняного ураження російським окупантам.

Також ГУРівці оприлюднили відео спецоперації у мережі.

Як розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, тоді сталася жорстока битва, під час якої російські окупанти зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

"На жаль, є втрати і серед наших спецназівців, але вони не можна порівняти з російськими", - зазначив він.

Не перша висадка ГУР у Криму

Додамо, що це вже не перша посадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам удалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Тоді відбувся бій у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Своєю чергою російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

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