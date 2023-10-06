Россияне неподалеку от Феодосии завозят "зубы дракона" и роют окопы

Российские военные начали массово возводить укрепления на побережье оккупированного полуострова Крым. В частности, возле Феодосии начали свозить "зубы дракона" и рыть блиндажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "АТЭШ".

На опубликованных снимках видно, что россияне начали строить защитные сооружения недалеко от Феодосии по трассе Е97 в сторону Керчи. Там с одной стороны дороги разместили "зубы дракона", а с другой оборона делится на две линии:

первая состоит из одних окопов;

вторая, расположенная через 5 км в сторону Керчи, состоит из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.

Военнослужащие РФ хорошо охраняют линию обороны, там также есть две вышки с часовыми.

"Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс, все оборонные сооружения направлены в сторону Керчи. Они настолько не уверены в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда", - пишет "АТЕШ".

Фото: россияне возле Феодосии завозят "зубы дракона" и роют окопы (atesh_ua)

Операция бойцов ГУР в Крыму 4 октября

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму ночью 4 октября.

Так, спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение российским оккупантам.

Также ГУРовцы обнародовали видео спецоперации в сети.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, тогда произошло жестокое сражение, во время которого российские оккупанты понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.

"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не сравнимы с российскими", - отметил он.

Не первая высадка ГУР в Крыму

Это уже не первая посадка украинских бойцов на территории оккупированного Крыма. В частности, 24 августа разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.

Тогда произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

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