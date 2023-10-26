Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, а ЗСУ штурмують південніше Бахмута, - Генштаб

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці", - розповів Ковальов.

За його словами, безуспішними були наступальні дії противника у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області. Там було відбито 15 атак ворога.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямі, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 26 жовтня склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем і 33 автомобільної техніки.