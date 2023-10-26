Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, а ВСУ штурмуют южнее Бахмута, - Генштаб

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Активно применяет авиацию. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике", - рассказал Ковалев.

По его словам, безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области. Там были отражены 15 атак врага.

В то же время, на Мелитопольском направлении в Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, всего на фронте за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клещиевки и Андреевки. Также ВСУ продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.

Потери России в войне в Украине на четверг, 26 октября, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 33 автомобильной техники.