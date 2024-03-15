Росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС, - Галущенко

Він зазначив, що навіть якщо росіяни заявляють про наміри запуску станції, наразі це малоймовірно з технічної точки зору. Крім того, Галущенко вказав на ряд викликів та проблем, які потрібно вирішити перед запуском, зокрема це проблема нестачі води через терор та підрив дамби, стан обладнання на станції, а також порушення міжнародних стандартів безпеки.

Зараз росіяни не мають можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію через відсутність ліній, що з'єднують станцію з російською енергосистемою.

Посадовець вважає запуск станції під російським контролем "фантастичним сценарієм", оскільки ворог не дотримується міжнародних стандартів безпеки. Він переконаний, що МАГАТЕ відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки станції і повинна не допустити порушень цих принципів.

"Якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався", - розповів Галущенко.