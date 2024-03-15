Росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС, - Галущенко

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької АЕС виглядає дуже малоймовірним з технічної та політичної точки зору.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що навіть якщо росіяни заявляють про наміри запуску станції, наразі це малоймовірно з технічної точки зору. Крім того, Галущенко вказав на ряд викликів та проблем, які потрібно вирішити перед запуском, зокрема це проблема нестачі води через терор та підрив дамби, стан обладнання на станції, а також порушення міжнародних стандартів безпеки.
Зараз росіяни не мають можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію через відсутність ліній, що з'єднують станцію з російською енергосистемою.
Посадовець вважає запуск станції під російським контролем "фантастичним сценарієм", оскільки ворог не дотримується міжнародних стандартів безпеки. Він переконаний, що МАГАТЕ відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки станції і повинна не допустити порушень цих принципів.
"Якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався", - розповів Галущенко.
Нагадаємо, тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими загарбниками. Так, 14 березня, о 17:15 годині, повідомлено про відновлення роботи лінії передачі електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка була в ремонті через пошкодження російських окупантів.
Ця лінія, разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ, забезпечує з'єднання станції з енергосистемою України та забезпечує подачу електроенергії для власних потреб станції. "Енергоатом" зазначив, що Запорізька АЕС вже пережила вісім повних відключень електропостачання та одне часткове через російську окупацію. При цьому довелося використовувати аварійні дизель-генератори та системи безпеки.
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