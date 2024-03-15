Россияне вряд ли смогут запустить ЗАЭС, – Галущенко

Он отметил, что даже если россияне заявляют о намерениях запуска станции, это маловероятно с технической точки зрения. Кроме того, Галущенко указал на ряд вызовов и проблем, которые нужно решить перед запуском, в частности, проблема нехватки воды из-за террора и подрыва дамбы, состояния оборудования на станции, а также нарушения международных стандартов безопасности.

Сейчас у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию из-за отсутствия линий, соединяющих станцию с российской энергосистемой.

Чиновник считает запуск станции под российским контролем "фантастическим сценарием", поскольку враг не соблюдает международные стандарты безопасности. Он убежден, что МАГАТЭ играет немаловажную роль в обеспечении безопасности станции и должна не допустить нарушений этих принципов.

"Если какой-то человек, не имеющий соответствующей квалификации или без верификации этой квалификации, зайдет и начнет управлять атомной станцией, то мир, по всей видимости, ждут угрозы такого уровня, с которым он еще не сталкивался", - рассказал Галущенко.