RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вряд ли смогут запустить ЗАЭС, – Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Возможен запуск россиянами оккупированной Запорожской АЭС выглядит очень маловероятным с технической и политической точки зрения.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что даже если россияне заявляют о намерениях запуска станции, это маловероятно с технической точки зрения. Кроме того, Галущенко указал на ряд вызовов и проблем, которые нужно решить перед запуском, в частности, проблема нехватки воды из-за террора и подрыва дамбы, состояния оборудования на станции, а также нарушения международных стандартов безопасности.

Сейчас у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию из-за отсутствия линий, соединяющих станцию с российской энергосистемой.

Чиновник считает запуск станции под российским контролем "фантастическим сценарием", поскольку враг не соблюдает международные стандарты безопасности. Он убежден, что МАГАТЭ играет немаловажную роль в обеспечении безопасности станции и должна не допустить нарушений этих принципов.

"Если какой-то человек, не имеющий соответствующей квалификации или без верификации этой квалификации, зайдет и начнет управлять атомной станцией, то мир, по всей видимости, ждут угрозы такого уровня, с которым он еще не сталкивался", - рассказал Галущенко.

Напомним, временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию подключили ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений российскими захватчиками . Так, 14 марта, в 17:15, сообщено о возобновлении работы линии передачи электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которое было в ремонте из-за повреждений российских окупантов.

Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ обеспечивает соединение станции с энергосистемой Украины и обеспечивает подачу электроэнергии для собственных нужд станции. "Энергоатом" отметил, что Запорожская АЭС уже пережила восемь полных отключений электроснабжения и одно частичное из-за российской оккупации. При этом пришлось использовать аварийные дизель-генераторы и системы безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЗапорожьеВойна в УкраинеВойна России против Украины