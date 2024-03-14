ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗАЕС підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження окупантами

Енергодар, Запорізька область, Четвер 14 березня 2024 18:56
UA EN RU
ЗАЕС підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження окупантами Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію підʼєднали до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Сьогодні, 14 березня, о 17:15 годині відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка через пошкодження російськими окупантами була в ремонті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

У "Енергоатомі" нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Крім того, 21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок з останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.

Тим часом Рада керуючих МАГАТЕ закликала терміново повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Запорізька область Энергодар Війна в Україні
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США